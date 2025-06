As armas eram "canivetes táticos", que habitualmente são mais robustos e usados para fins militares ou de caça e que estavam dissimulados num contentor com vários volumes, de diferentes materiais.

"A apreensão ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização em conjunto com a Alfandega do Mindelo", esclareceu a polícia, em comunicado.

Os volumes foram importados por uma empresa sediada no Mindelo, "encontrando-se já em curso os devidos procedimentos legais com vista à responsabilização dos infratores", junto do poder judicial, acrescentou.

A polícia referiu que a apreensão faz parte de uma estratégia de "fiscalização rigorosa de volumes importados", a par de "ações de prevenção e combate a crimes relacionados com armas e outras ameaças à segurança pública".

