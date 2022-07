De acordo com a PJ, trata-se de um homem, de 46 anos, suspeito da prática de um crime de homicídio consumado, em meados de maio, no sul de França.

Em comunicado, as autoridades judiciais referem que o detido "terá esfaqueado a vítima pelas costas, por diversas vezes, provocando-lhe a morte tendo fugido imediatamente, primeiro para Espanha e, depois, para Portugal".

"No princípio deste mês de julho, as autoridades policiais francesas deram conta da possível presença do suspeito em Portugal, o que, de facto, viria a confirmar-se, poucos dias depois, emitido e difundido o mandado de detenção europeu, foi imediatamente cumprido", adiantam.

A PJ acrescentou que o detido foi presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, tendo sido determinado que, ficasse a aguardar os ulteriores termos do processo de extradição sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

JML // ACL

Lusa/Fim