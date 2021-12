O Centro de Previsão de Tempestades dos EUA indicou hoje que há risco de tempestades e trovoadas severas em partes dos vales de Ohio, Tennessee e partes dos vales do sudeste até à manhã de domingo.

"Os perigos associados a estas tempestades são frequentemente os raios, fortes rajadas de vento, granizo e alguns tornados", destacou o Centro Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla inglesa), a que pertence o Centro de Previsão de Tempestades.

A ameaça de graves tempestades termina no domingo de manhã, quando se espera que a frente se desloque em direção à costa atlântica, segundo o NWS.

Estes possíveis tornados iriam somar-se aos 32 que atingiram o solo na noite de sexta-feira, segundo o Centro de Previsão de Tempestades, que deixaram um balanço, até ao momento, de pelo menos 70 pessoas mortas no Kentucky, duas no Illinois, uma no Arkansas e três no Tennessee, segundo informações das autoridades locais citadas pela Efe.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, disse hoje que um devastador tornado registado durante a noite deixou um rasto de "mais de 70 mortos" e que é possível que o balanço se fixe acima de uma centena até ao final do dia.

Segundo o NWS, a tempestade seguiu "mais de 250 milhas [cerca de 400 quilómetros] através de vários estados", gerando-se "um ou mais tornados mortais" e tendo sido registados "danos estruturais significativos".

A confirmar-se a extensão percorrida pelo tornado, as 250 milhas podem convertê-lo no mais extenso já registado.

Cerca de 400 mil casas ficaram sem eletricidade nas zonas dos Estados Unidos que foram afetadas por múltiplos tornados.

Segundo a página especializada Poweroutage, citada pela agência Efe, os estados mais afetados são o Michigan, com mais de 175 mil pessoas sem eletricidade, e Tennessee, com 144 mil casas sem energia.

No estado de Kentucky, um dos mais afetados e onde está localizada a povoação de Mayfield, que teve grande parte de seus prédios praticamente destruídos por um tornado, há mais de 92 mil pessoas sem eletricidade.

Também há cortes de energia em 75 mil casas no estado de Indiana, 35 mil no de Ohio e 13 mil no estado de Illinois.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, considerou hoje uma "tragédia inimaginável" os tornados que fizeram já dezenas de mortos e estão a atingir vários estados dos Estados Unidos da América desde sexta-feira.

