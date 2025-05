Em passo acelerado com um céu carregado de nuvens a ameaçar começar a chover, o PS fez hoje uma curta arruada pelo centro de Chaves, distrito de Vila Real, onde vai terminar o sexto dia de campanha com um comício no Teatro Municipal daquela cidade transmontana ao final do dia.

No final da arruada, em cima de um bloco de cimento, Pedro Nuno Santos usou um megafone para falar aos "camaradas, amigos e apoiantes do PS" e pedir que nesta última semana de campanha se mobilizem os "portugueses para uma grande vitória no dia 18 de maio".

"As gentes deste distrito sabem bem: na hora de investir nas infraestruturas para o distrito de Vila Real foi sempre com governos do PS e continuarão a ser governos do PS que vão trazer investimento público aqui", salientou.

Segundo o líder do PS, enquanto o PS tem "grandes candidatos" e pessoas que são "de Trás-os-Montes, de Vila Real e Chaves", a AD tem "como cabeça de lista uma das principais responsáveis pelo estado de caos e de instabilidade da saúde em Vila Real e no país", referindo-se à ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

"No dia 18 de maio nós vamos mostrar a força de quem quer uma mudança segura com estabilidade, essa só se faz com o PS que tem gente com competência, com experiência, para governar o país e resolver os problemas que eles não conseguiram", disse.

Momentos antes, questionado pelos jornalistas, Pedro Nuno Santos tinha insistido na ideia de que "o maior perigo que os portugueses enfrentam é uma aliança radical entre a AD e a IL".

"Isso sim é um verdadeiro perigo que vai atacar as pensões, o nosso SNS, o nosso estado social, aí sim está o verdadeiro perigo que nós temos que evitar porque é o estado social que está em causa, uma aliança da AD com a IL", disse.

Para o secretário-geral do PS, a "IL com a AD é um perigo terrível" para o país.

"O PS garante estabilidade. O que nós sabemos é que alguém com o passado de Luis Montenegro não conseguirá garantir estabilidade no futuro", respondeu ainda.

Pedro Nuno Santos assumiu ainda o objetivo de voltar a recuperar a vitória no distrito de Vila Real já que, em 2024, ficou 10% abaixo da AD, apesar de conseguir os mesmos dois deputados.

"E a forma como nós fomos recebidos aqui em Chaves dá uma boa indicação do calor e da vontade deste distrito estar connosco, porque este distrito sabe que a maior parte dos investimentos estruturantes desta região foram feitos por governos do PS", enfatizou.

