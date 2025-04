"Hoje anunciei esta decisão que tomei, é uma decisão ponderada, com muita racionalidade, mas que tem um lado de grande afetividade e, portanto, a motivação para eu me disponibilizar para ser candidato à Câmara Municipal do Porto tem muito a ver com essa ligação afetiva que tenho a esta cidade", disse Pedro Duarte aos jornalistas à margem do Conselho de Ministros que, hoje, está a decorrer no Mercado do Bolhão, no Porto.

O governante anunciou a candidatura num artigo de opinião hoje publicado no Jornal de Notícias (JN).

Pedro Duarte recordou que nasceu e sempre viveu no Porto, sendo nesta cidade que tem as pessoas que lhe são mais próximas, nomeadamente família e amigos, tendo, por isso, "uma relação muito especial" com a cidade.

"Depois de esta cidade me ter dado muito, chegou o momento de eu tentar, modestamente, contribuir ou retribuir aquilo que a cidade me tem dado disponibilizando-me para ser candidato a presidente da Câmara Municipal do Porto", insistiu.

A presidência desta autarquia, liderada pelo independente Rui Moreira, é a sua "cadeira de sonho em termos políticos", assumiu.

E acrescentou: "Para mim é, de facto, a cadeira de sonho do ponto de vista político, porque é aqui que eu mais me realizo e, se os portuenses assim entenderem, é aqui que eu me realizarei do ponto de vista profissional, pessoal e político".

O ministro explicou que pretende encabeçar uma candidatura que seja muito abrangente e que vá muito para além daquilo que é o PSD.

"A ideia é criarmos uma plataforma de cidadania que se empenhe em dinamizar a cidade, transformá-la e enfrentar alguns problemas que a cidade hoje em dia tem pela frente", frisou.

Problemas esses relacionados com a segurança, o trânsito e o preço das habitações, apontou.

Questionado sobre se conta com o apoio de Rui Moreira, Pedro Duarte lembrou que tem uma relação de amizade "muito forte" com aquele e que apoiá-lo ou não será uma opção do independente que ele tomará no tempo certo.

Os dois têm falado "intensamente nas últimas semanas", mas apenas sobre a cidade, confidenciou.

"Eu, felizmente, tenho tido muitas manifestações de apoio, eu diria da generalidade das pessoas que integram esse movimento que esteve com o presidente Rui Moreira no passado", sublinhou.

O social-democrata contou que Rui Moreira e Rui Rio (PSD), que também liderou o executivo municipal portuense, são as suas referências autárquicas.

Já foram confirmadas as candidaturas à Câmara do Porto de Manuel Pizarro, pelo PS, de Diana Ferreira, pela CDU, Nuno Cardoso pelo movimento Pensar o Porto, Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, e Aníbal Pinto pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis eleitos pelo movimento de Rui Moreira, três eleitos pelo PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre 22 de setembro e 14 de outubro de 2025.

SVF/JE // LIL

Lusa/Fim