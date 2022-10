"Estamos em pleno debate orçamental e não temos ilusões quanto às opções da maioria absoluta do PS e à sua convergência em aspetos essenciais com as opções de PSD, CDS, Chega e IL. Mas isso não nos impede, antes torna mais necessário intervir, quer dentro quer fora do Orçamento do Estado, com propostas que deem expressão à política alternativa que se impõe no domínio dos transportes públicos", disse o dirigente comunista.

Jerónimo de Sousa falava durante a sessão "Tribuna pública: Mais e Melhores Transportes Públicos", que decorreu esta tarde na Casa da Cultura de Avintes, em Vila Nova de Gaia (Porto).

Segundo Jerónimo, o plano que o PCP vai propor para a promoção dos transportes públicos assenta em dois eixos fundamentais.

"O PCP tomará a iniciativa de propor a fixação do preço máximo dos passes mensais metropolitanos ou regionais em 20 euros já a partir de janeiro de 2023", declarou, referindo que o partido assume como "desígnio nacional a crescente gratuitidade do sistema".

A criação de um passe nacional inter-regional, com o valor de 40 euros, a partir de janeiro de 2023, particularmente para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e criando uma alternativa mais acessível de circulação nacional, faz também parte da proposta do PCP.

"Afixação, em janeiro de 2023, para todo o país, da gratuitidade do passe regional ou metropolitano para os cidadãos com mais de 65 anos, menos de 18 e estudantes" é outra das propostas anunciadas pelo secretário-geral comunista.

Num segundo eixo, O PCP afirma que tem de haver um "rápido aumento da oferta".

"O aumento da oferta em qualidade e quantidade é essencial para que a redução no preço de acesso possa determinar uma efetiva redução do recurso à viatura da qual estão efetivamente dependentes milhões de pessoas", sustentou.

Jerónimo de Sousa defendeu um investimento na aquisição de comboios para assegurar "a máxima incorporação de produção nacional e acelerando esse mesmo processo, num país que, apesar dos anúncios, não compra nem fabrica comboios há duas décadas".

O investimento na aquisição de comboios precisa de ser articulado com a reconstituição de um operador público rodoviário nacional, acrescentou.

"É preciso pôr fim aos obstáculos ao funcionamento das empresas públicas, nomeadamente à sua contratação coletiva e à contratação dos trabalhadores necessários à resposta operacional, assegurando a valorização e desburocratização do acesso à profissão de motorista de serviços públicos.

Durante a tribuna pública Jerónimo de Sousa ouviu vários testemunhos de utentes de Vila Nova de Gaia, que disseram haver várias falhas de transportes públicos no concelho, designadamente o atraso de autocarros para levar os estudantes às escolas a horas ou que circulam sobrelotados.

Ricardo Santos, estudante, morador em Avintes, relatou na sessão da tribuna que já viu a "chuva a cair dentro dos autocarros" e que o "tempo de espera chega a ser de duas horas por uma carreira".

