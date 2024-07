"Haja coragem, haja determinação, acabe com a conversa e avance com medidas concretas para defender a agricultura", afirmou Paulo Raimundo.

O secretário-geral do PCP, que discursava no palco histórico do festival de Vilar de Mouros, em Caminha, Viana do Castelo, durante um passeio das mulheres CDU, disse ter achado "piada" às declarações que Luís Montenegro fez recentemente sobre o assunto.

"Esteve no norte e fez uma peitaça forte e disse que é preciso defender a agricultura. Estamos de acordo. Mais vale tarde do que nunca. Agora é preciso que as opiniões e as proclamações tenham tradução prática. É preciso ver, como o povo diz, se a bota bate com a perdigota", referiu.

