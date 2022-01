"Avalio [a participação portuguesa] de uma forma bastante positiva. É um pavilhão que reflete a imagem do país, moderno e aberto ao mundo. É a avaliação que faço e que tenho ouvido dos responsáveis da exposição e de outros países", afirmou Francisco André, em declarações à Lusa à margem do 'Portugal Business Briefing', no Dubai.

Para o governante, as relações com os Emirados, que classificou como um dos mercados mais atrativos, saem reforçadas com esta exposição, destacando ainda que Portugal tem feito "um grande trabalho" para captar investimento estrangeiro.

Já no que se refere à sustentabilidade, tema chave desta edição, o secretário de Estado notou que Portugal trata esta área com "muita atenção", sublinhando que o próprio pavilhão espelha esta importância.

A Expo Dubai, a primeira exposição mundial a realizar-se na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia, conta com a participação de 192 países.

