"O Laboratório de Paleontologia foi construído para fornecer um espaço de trabalho adequado para estudar as recentes descobertas de fósseis de mamíferos na Gorongosa", lê-se no comunicado distribuído hoje à comunicação social.

O laboratório contém uma sala de coleção de fósseis e outra de trabalho para análise de fósseis, além de um escritório, uma sala de aula e um espaço para o armazenamento de equipamentos de coleta e levantamento.

Com o novo laboratório, o PNG acredita que vai ser possível a exibição da coleção de fósseis, bem como a criação de espaços para que investigadores trabalhem, permitindo também iniciativas como `workshops´ de programas de mestrado.

Com pouco mais de quatro mil quilómetros quadrados, O Parque Nacional da Gorongosa apresenta-se como "o principal parque nacional de vida selvagem de Moçambique", localizado na extremidade sul do Vale do Rift do leste Africano.

O local está a conhecer uma notável reposição de espécies nos últimos anos, após décadas de destruição, devido à caça furtiva e à guerra civil de 16 anos, que terminou em 1992.

