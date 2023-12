"Desejo-vos um bom domingo e uma véspera de Natal em oração, no calor do afeto e na sobriedade e, se me permitem, uma recomendação: Não confundam a festa com o consumismo", disse o Papa durante a oração do Angelus na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.

"Como cristãos, podem comemorar com simplicidade e sem desperdício, compartilhar com outros que não têm o necessário ou que não têm companhia", afirmou o líder da Igreja Católica, inclinando-se para fora da janela do palácio papal.

Francisco também pediu para que neste Natal não sejam esquecidos os "irmãos que sofrem com a guerra" e convidou todos a "pensar na Palestina, em Israel e na Ucrânia e naqueles que sofrem com a miséria, a fome e a escravidão".

O Papa, que está ainda a recuperar de uma bronquite, vai presidir todos os eventos litúrgicos do Natal, começando pela celebração hoje da Missa do Galo, na Basílica de São Pedro.

A missa vai ter início às 19:30 (18:30 em Lisboa), como tem sido habitual nos últimos anos, em vez de esperar até à meia-noite, para que os fiéis possam ir jantar com as suas famílias.

Na manhã de Natal, Francisco vai aparecer novamente às 12:00 (11:00 em Lisboa) na varanda central da basílica do Vaticano, como no dia da sua eleição, para ler a mensagem de Natal, concentrada nos males e nas guerras do mundo, e conceder a bênção "Urbi et Orbi" (à cidade de Roma e a todo o mundo).

No dia 31 de dezembro serão celebradas as primeiras vésperas na Basílica de São Pedro às 17:00 (16:00 em Lisboa) e, em 01 de janeiro, vai ser celebrada a missa da Solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus, que coincide com o Dia Mundial da Paz.

As celebrações do Natal vão terminar no dia 06 de janeiro, com a missa da Epifania às 10:00 (09:00 em Lisboa) na Praça de São Pedro.

