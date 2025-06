O piloto natural de Almada chega ao Grande Prémio de Aragão do Mundial de Velocidade, oitava ronda do campeonato que se disputa no fim de semana, "com mais velocidade" comparado com o GP de França, que marcou o regresso à competição após três provas de ausência.

"Em Silverstone [prova anterior] fiz alguns progressos comparado com [a prova de] Le Mans. Agora sinto-me melhor, mesmo se ainda não estou no meu pico de forma física", começou por dizer Miguel Oliveira, em declarações reproduzidas pela equipa Prima Pramac Yamaha.

Oliveira diz que "cada dia é um passo em frente".

"Cada sessão [de treinos] com a mota ajuda-me a tornar-me mais competitivo", frisou o piloto luso.

Miguel Oliveira mostra-se ainda esperançado num bom desempenho no GP de Aragão deste fim de semana: "Vai ser mais um teste interessante, pois não é das pistas mais exigentes fisicamente, mas o facto de ter muitas curvas à esquerda é um desafio para o lado do meu corpo que ainda está em recuperação".

Ainda assim, diz esperar "ser muito mais competitivo este fim de semana".

O GP de Aragão é a oitava prova do Mundial de MotoGP.

O espanhol Marc Márquez (Ducati) chega na liderança do Mundial de Pilotos, com 196 pontos. Oliveira é 23.º, com dois.

