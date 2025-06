O grupo composto por Iris Tió Casas, Txell Ferré, Cristina Casares, Lilou Lluis, Marina García Polo, Alisa Ozhogin, Paula Ibañez e Sara López logrou 290.3810 pontos, revalidando o título que já pertencia à seleção espanhola.

A batalha pelo segundo lugar foi decidida por menos de um ponto, com a Ucrânia a ficar com a prata, com 266.2233, e a França com o bronze, com 265.7233.

O resultado solidifica o amplo domínio da Espanha no medalheiro, a um dia do final, com cinco ouros, duas pratas e um bronze -- é a única seleção com mais do que um título europeu somado no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal.

Antes, Filipa Faria e Daniel Ascenso encerraram a participação portuguesa com o quarto lugar na final de dueto misto livre, pouco depois do 13.º posto de Anna Luiza Carvalho e Inês Dubini no absoluto livre.

Na quinta-feira, decidem-se os três últimos pódios dos campeonatos, sem portugueses, nomeadamente os solos de técnico, para femininos e masculinos, e de acrobático (misto).

*** A Lusa viajou a convite da Federação Portuguesa de Natação ***

SIF // VR

Lusa/fim