"Estamos em discussões extensas" com o Governo do Presidente Donald Trump, disse Mark Carney aos jornalistas, prometendo responder a estas sobretaxas, e insistindo que são "uma má ideia para os trabalhadores americanos e, mais importante, para a indústria canadiana".

O Canadá é o principal fornecedor de aço e alumínio para os Estados Unidos, que em 2024 importaram deste país 5,95 milhões de toneladas de aço e 3,15 milhões de toneladas de alumínio, de acordo com dados da Agência de Comércio Internacional dos EUA.

Este é o primeiro setor afetado pelas taxas alfandegárias impostas por Donald Trump, com a entrada em vigor de uma sobretaxa de 25%, de 12 de março.

O Governo do Ontário, região que mais produz aço no Canadá, já hoje tinha acusado o Governo norte-americano de Trump de quebrar um "acordo verbal" para não aumentar as tarifas sobre os metais canadianos.

"Não podemos ficar parados e deixar que o Presidente Trump nos esmague", disse Doug Ford, chefe do governo estadual do Ontário, acrescentando que "está tudo em cima da mesa" em termos de retaliações.

Desde o início do ano que o Canadá - cuja economia está extremamente integrada à dos Estados Unidos - tem sido abalado pelas repetidas ameaças e mudanças de rumo político do Presidente norte-americano em relação às taxas alfandegárias.

