Em conferência de imprensa, na cidade da Praia, para dar conta dos resultados da reunião da Comissão Política Nacional, o vice-presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), João Batista Pereira, disse que o pedido de demissão de Janira Hopffer Almada vai ser apresentado proximamente ao Conselho Nacional do partido, o órgão máximo entre os congressos.

"Nessa linha, e proximamente, será reunido, nos termos estatutários, o Conselho Nacional do partido, para os devidos efeitos", informou o dirigente partidário, indicando que essa reunião poderá acontecer em maio ou início de junho, após a posse dos deputados à Assembleia Nacional.

Neste momento, referiu que o PAICV está em fase de composição do grupo parlamentar, que a Assembleia Nacional deverá reunir-se pela primeira vez em 19 de maio, o 20.º dia após a publicação dos resultados oficiais das eleições, e que só depois disso o partido vai discutir a sua liderança.

Depois de falhar pela segunda vez a vitória do PAICV (perdeu em 2016 para o MpD após 15 anos no poder), a líder do atual maior partido da oposição cabo-verdiana, Janira Hopffer Almada, anunciou que vai demitir-se do cargo.

"Como sempre disse, para mim, a política não pode ser encarada como profissão nem como carreira. Penso que na política sempre é preciso ser-se coerente e consequente e retiro sim consequências políticas dos resultados destas eleições, por isso, nos próximos dias apresentarei a minha demissão como presidente do PAICV aos órgãos do partido", anunciou.

Segundo o mapa com o resultado total da eleição de 18 de abril publicado pela CNE, o MpD obteve 110.211 votos, o que corresponde a 50,04% do total, e elegeu 38 deputados, enquanto o PAICV conseguiu 87.151 votos, equivalentes a 39,57%, ficando com 30 deputados.

Já a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) teve 19.796 votos, que corresponde a 8,99%, tendo conseguido quatro deputados, todos pelo círculo eleitoral de São Vicente.

Concorreram ainda o Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS), Partido Popular (PP) e Partido Social Democrático (PSD), mas não conseguiram votos suficientes para eleger deputados à Assembleia Nacional de Cabo Verde.

O ciclo eleitoral em Cabo Verde começou em outubro de 2020 com as eleições autárquicas, prosseguindo em 18 de abril com as legislativas e termina em 17 de outubro próximo com a primeira volta para as presidenciais, às quais já não concorre o atual chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, por ter atingido os dois mandados legalmente previstos.

