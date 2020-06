"Oito universidades europeias e empresas juntaram-se para estabelecer um programa de doutoramento único em 'space weather' (meteorologia espacial) na Europa, no âmbito do projeto SWANET (Space Weather Awareness Training Network), que acaba de conquistar três milhões de euros de financiamento do programa H2020 (Marie Sklodowska-Curie Innovative Tarining Newtworks)", revela a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

A UC é a instituição de ensino superior portuguesa que participa no consórcio, através dos departamentos de física e de matemática e do Centro de Investigação da Terra e do Espaço (CITEUC) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

O SWANET, com a duração de quatro anos, vai centrar-se na formação da próxima geração de investigadores em meteorologia espacial e física solar, combinando investigação e transferência de conhecimento para benefício da sociedade, tendo em conta que a área de 'space weather' tem um forte impacto em setores económicos como a aviação, sinais de GNSS (Sistemas Globais de Navegação por Satélites) e redes elétricas, entre outros.

"Os jovens investigadores vão frequentar um programa doutoral na universidade para a qual se candidatam, mas a investigação para a tese de doutoramento inclui intercâmbio entre as universidades envolvidas no consórcio e as empresas", refere a UC.

A equipa da FCTUC, para além da formação no programa doutoral, vai também ser responsável pelo "desenvolvimento de novos métodos de análise da atividade solar, que permitam monitorizar a atividade do Sol que poderá beneficiar determinados setores económicos", sustenta Teresa Barata, coordenadora do projeto em Portugal.

A investigadora do CITEUC sublinha que "desde há cerca de oito anos que a investigação" se tem "centrado na meteorologia espacial ('space weather') e no seu impacto na sociedade" e que "naturalmente", esta investigação "é consequência do vasto espólio que a UC tem de observações solares e magnéticas".

"Trata-se de uma área de investigação recente, principalmente em Portugal, e este projeto para nós tem elevada importância, não só porque teremos financiamento para ter jovens investigadores a frequentar um programa doutoral da UC, como também nos permite, enquanto investigadores, integrar uma equipa de cientistas de reconhecido mérito internacional", destaca ainda, citada pela UC, Teresa Barata.

Além da Universidade de Coimbra, fazem parte do consórcio as universidades de Helsínquia e Turku, na Finlândia, de Eotvos Lorand, na Hungria, de Leuven, na Bélgica, Di Roma Tor Vergata, em Itália, e Marie Curie, na Polónia, e a Academia de Atenas, na Grécia.

A empresa portuguesa envolvida no consórcio é a tecnológica Present Tecnhologies.

