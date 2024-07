A coleção da Fundação ARCO está depositada no Museu Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M), em Madrid, e é composta por cerca de 380 obras de arte.

Num balanço sobre as aquisições realizadas este ano em ambas as feiras, a organização indicou que, além das artistas portuguesas Ana Jotta e Sara Bichão, estão no conjunto obras de Lara Almarcegui, Eva Kotakova, Theo Mercier, Violeta Quishpe, Laercio Redondo, Sinead Spelman e Belén Uriel.

A obra de Ana Jotta, da galeria ProjecteSD, foi adquirida na Feira ARCOmadrid, que decorreu em março na capital espanhola, e a da artista Sara Bichão, da galeria Filomena Soares, em maio, na Feira ARCOlisboa.

A seleção das aquisições deste ano pela Fundação ARCO esteve a cargo de Tania Pardo, diretora do CA2M, juntamente com a curadora do Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA) Claudia Segura e o curador português João Laia.

Em 2023, duas obras da artista Ana Jotta foram adquiridas pelo museu espanhol Rainha Sofia na Feira ARCOmadrid, entre 26 de 18 artistas selecionados pelas curadoras Fernanda Brenner e Andrea Bellini.

Na edição da mesma feira de Madrid, em 2019, a Fundação ARCO comprou uma peça dos artistas portugueses Von Calhau - representados pela galeria Pedro Alfacinha, de Lisboa - entre obras de mais sete artistas de galerias participantes nesse ano.

A ARCOmadrid, que teve este ano as Caraíbas como tema central, reuniu 205 galerias de 36 países, incluindo 16 de Portugal, sendo considerada a maior feira de arte contemporânea da Península Ibérica, e uma das mais visitadas do mundo.

