É já conhecido por defender assertivamente os interesses dos corvinos, mas Paulo Estêvão, o único deputado do PPM no parlamento açoriano, não nasceu na mais pequena ilha dos Açores. O líder regional monárquico é natural de Serpa, distrito de Beja, no Alentejo.

Quem também se apresenta nas legislativas regionais do dia 25 pelos círculos do Corvo e de compensação, embora viva na ilha do Faial, é o coordenador regional do Partido Comunista, Marco Varela, natural de Lisboa.