Com a declaração do estado de emergência em Cabo Verde, que entrou em vigor em 29 de março e que se prolongou por praticamente todo o mês de abril, as ligações aéreas e marítimas entre as nove ilhas habitadas do arquipélago foram suspensas, para travar a pandemia de covid-19.

Esta interdição, segundo a determinação do Governo, só teve exceções no transporte de carga entre ilhas, para fins sanitários e de proteção civil, evacuações médicas ou transporte de técnicos destacados para serviços considerados essenciais.