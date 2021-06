De acordo com a organização, este evento gratuito, dirigido a quem gosta de literatura, começa às 17:30 com uma sessão literária dedicada ao público infantil, que apresenta a leitura encenada de três contos, intitulada "Pi-Pan-Pin -- três histórias 'assim-assim'".

A sessão dirigida ao público geral tem início uma hora depois e vai estender-se pela noite, até às 23:30, com a apresentação e representação de excertos de obras de autores como Javier Cercas, Leila Slimani, Sally Rooney e Ana Margarida Carvalho, a escritora que representa Portugal nesta edição, com o seu romance "Não se pode morar nos olhos de um gato", lido por Ana Sofia Paiva, entre os restantes 14 países participantes oriundos de toda a Europa.

As leituras encenadas têm uma duração de 15 minutos e realizam-se de meia em meia hora para dar ao público a possibilidade de assistir às várias apresentações.

O espanhol Javier Cercas estará presente através do seu romance "Terra Alta" (editado em Portugal pela Porto Editora), interpretado por Pedro Saavedra, enquanto do autor finlandês Tommi Musturi chega a banda desenhada "Antologia da Mente" (editada pela Chili com carne), lida e encenada por Ana Água.

"O país dos outros" (Alfaguara), mais recente romance da escritora franco-marroquina Leila Slimani, é a proposta que chega de França, numa leitura de Cátia Tomé, e "Pessoas normais" (Relógio d'Água), da irlandesa Sally Rooney, será lido por Inês Lapa.

Os romances "Em frente, rumo ao sul", da alemã Sarah Jäger, cuja leitura estará a cargo de Ulisses Ceia e Sara Pereira, e "Herzklappen von Johnson & Johnson", da austríaca Valerie Fritsch, lido por Leonor Alecrim, bem como os contos "9+1", do escritor eslovaco Dusan Mitana, com leitura de José Frutuoso, são outros dos participantes nesta sessão.

"O Segredo do Mercador de Livros", de Marcello Simoni, em representação de Itália e lido por Elmano Sancho, "Céruse", de Tullio Forgiarini, do Luxemburgo, com leitura de Lucie Marinho, e "Mercedes-Benz -- Cartas a Bohumil Hrabal", de Pawel Huelle, da Polónia, lido por Cláudio Henriques e Sonja Valentina, apresentam-se também nesta noite de leitura europeia.

Outros géneros literários que marcam presença são o teatro, com "A Circularidade do Quadrado", obra grega de Dimitris Dimitriadis, lida por Efthimios Angelakis, os contos húngaros "Reinicialização do sistema", da autora de György Dragomán e com leitura de Miguel Loureiro, e a poesia checa e romena, apresentada ao público português, respetivamente, através de Petr Brokovec, com "Poemas de Amor", lidos por André Amálio, e de Elena Vladareanu, com "Dinheiro. Trabalho. Tempo Livre; O maravilhoso mundo Disney", com leitura por André Pardal.

A Noite da Literatura Europeia é organizada pela EUNIC Portugal e pela Comissão Europeia, e realiza-se em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras.

