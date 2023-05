Em comunicado, a Câmara do Porto avança que, na segunda-feira, o Navio Escola Sagres sairá do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões pelas 09:30 e que, depois de um percurso de cerca de três horas, vai atracar, pelas 12:30, no Cais da Ribeira.

O Navio Escola Sagres é uma das embarcações que poderá ser visitada no âmbito das celebrações do Dia da Marinha, que se realizam no Porto de 18 a 21 de maio e que contam mais de 30 iniciativas.

"A presença do Navio da República Portuguesa Sagres é, por si só, motivo de interesse e gerador de grande expectativa", realça a autarquia portuense.

Construído em 1937, em Hamburgo (Alemanha), o Navio Escola Sagres é "o mais condecorado e o único a ostentar condecorações estrangeiras no respetivo estandarte nacional", tendo-se estreado, em 1964, em regatas internacionais e naquela que foi também a primeira regata transatlântica dos grandes veleiros.

Ao Navio Escola Sagres deverão juntar-se, até quarta-feira, véspera do arranque oficial das comemorações, a Fragata D. Francisco de Almeida, o Navio Patrulha Oceânico Sines e a Lancha de Fiscalização Rio Minho.

A partir de quinta-feira, os navios vão estar de portas abertas entre as 10:00 e 12:00, e as 14:00 e 18:00, e a visita será feita nos Cais da Ribeira e Alfândega.

As celebrações do Dia da Marinha contam com mais de 30 iniciativas, entre visita a navios, batismos de mar, exposições, concertos e um desfile militar.

O "ponto alto" das celebrações será no domingo com uma cerimónia militar que vai reunir cerca de 500 militares na zona da Alfândega.

O desfile arranca às 12:00 e seguirá o sentido Alfândega-Ribeira, podendo ser visto por toda a população.

Na última parte do desfile, que durará cerca de uma hora e meia, está prevista uma demonstração de capacidades junto ao rio Douro.

Na apresentação do programa, que decorreu na Casa do Infante, no Porto, o porta-voz da Marinha Portuguesa adiantou que as iniciativas vão ter como epicentro a Ribeira e Alfândega do Porto e envolvem cerca de 1.000 militares.

Também presentes na apresentação, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e o chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, disseram acreditar que as celebrações vão ser "um sucesso".

SPC // EA

Lusa/Fim