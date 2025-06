Segundo a agência oficial de notícias palestiniana, Wafa, que cita fontes médicas no local, pelo menos quatro habitantes de Gaza perderam a vida num bombardeamento contra um ponto de carregamento de telemóveis numa zona de tendas para deslocados na localidade de Khan Yunes.

As equipas de resgate do enclave também recuperaram o corpo de uma pessoa após um bombardeamento noutro ponto da cidade. Outras quatro pessoas morreram num ataque perto de uma zona de distribuição de ajuda em Rafah, no extremo sul da Faixa, segundo a Wafa.

Hoje, a Fundação Humanitária para Gaza (GHF, em inglês), o grupo apoiado pelos Estados Unidos e Israel para distribuir ajuda no enclave palestiniano sitiado, disse que os seus centros de distribuição estão de novo fechados hoje até nova ordem.

"Tenham em atenção que todos os centros de distribuição de ajuda estão fechados. Para a sua segurança, recomendamos que os evite. A data de reabertura será anunciada nesta página", indicou o grupo numa mensagem em árabe na respetiva conta da instituição no Facebook.

Nos primeiros oito dias de funcionamento deste novo modelo de distribuição, apresentado por Israel como a única forma de impedir que o Hamas beneficie da distribuição de ajuda, cerca de uma centena de habitantes de Gaza morreu, segundo dados das autoridades locais.

As mortes deveram-se, segundo o que várias testemunhas descrevem, ao fogo israelita contra aqueles que se aproximavam dos pontos da fundação.

Israel, que controla todos os acessos ao enclave sitiado, impede desde o início da guerra a entrada independente da imprensa internacional em Gaza, pelo que se torna impossível confirmar a veracidade deste tipo de incidentes.

Ao mesmo tempo, na cidade de Gaza, o exército israelita lançou hoje um apelo à retirada dos habitantes de vários bairros da capital do enclave antes de um ataque ao território palestiniano, onde Israel está em guerra há 20 meses contra o movimento islâmico Hamas.

["As forças israelitas vão] atacar todas as zonas utilizadas para lançar foguetes», escreveu o porta-voz do exército em língua árabe, Avichay Adree, na sua conta na rede social X.

"Para maior segurança, saiam imediatamente para oeste" da cidade, lê-se na nota.

Segundo dados do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo movimento islamita Hamas, mais de 54.600 palestinos morreram desde o início da ofensiva israelita contra o enclave, após os ataques do Hamas contra Israel a 07 de outubro de 2023.

JSD // JH

Lusa/Fim