A posição consta do comunicado final saído hoje da 9.ª reunião ordinária do Secretariado do Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) realizada sob orientação da vice-presidente do partido, Luísa Damião.

João Lourenço considerou, terça-feira, na sua intervenção na abertura da reunião extraordinária do Conselho da República que não é possível a realização de qualquer tipo de pleito eleitoral sem o suporte legal, a principal justificação apontada pelo executivo angolano para o adiamento das primeiras eleições autárquicas, que estavam previstas para este ano.

Os membros do órgão executivo do MPLA encorajaram ainda o líder do partido e Presidente da República "a prosseguir com o combate contra a corrupção e a impunidade, exortando os órgãos competentes de justiça e de direito a empreender ações adequadas, que visam proteger o Estado angolano de atos criminosos que colocam em causa a unidade nacional e o bem-estar da população".

O líder do MPLA reafirmou na abertura da reunião extraordinária do Conselho da República que as autoridades não vão recuar na sua determinação da luta contra a corrupção, que está a ser levada a cabo com sentido de justiça e imparcialidade necessária.

No documento, os membros do Secretaria do Bureau Político congratularam-se com o posicionamento do Conselho da República sobre a realização das eleições autárquicas e as medidas de prevenção e controlo da covid-19 em Angola.

Apesar do impacto da pandemia de covid-19, o Secretariado do Bureau Político apoia as medidas económicas e financeiras dinamizadas pelo executivo, para a retoma do curso normal da vida social, bem como no sentido de reanimar a economia nacional, apoiar as empresas e as famílias carenciadas.

"O Secretariado do Bureau Político enaltece particularmente a aposta do executivo no setor da agricultura que está a corresponder positivamente às necessidades do mercado, com o aumento diversificado de produtos do campo, assim como do setor industrial da economia nacional, cada vez mais alinhado com a causa da produção interna de bens de primeira necessidade", refere o comunicado.

A nível interno, a reunião serviu para analisar os planos de realização do terceiro encontro com os primeiros secretários dos comités provinciais e do seminário metodológico com os departamentos para os assuntos políticos e eleitorais dos comités provinciais do MPLA.

Na reunião foi igualmente apreciado o programa de atividades para o mês de setembro do Bureau Político, com destaque para as jornadas comemorativas ao Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional, António Agostinho Neto.

Na ocasião, acrescenta o comunicado, foram abordadas as propostas de agenda da quarta reunião ordinária do Bureau Político, a ter lugar dia 29 deste mês, e da IV sessão ordinária do Comité Central, prevista para o mês de outubro próximo.

O projeto de um estudo de avaliação política do impacto do programa do MPLA no período de 2017-2020 e a informação do Secretariado do Bureau Político sobre as ações desenvolvidas durante o segundo quadrimestre do ano em curso foram também analisadas.

