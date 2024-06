"Depois de tudo o que disse de mim e do meu partido, a sua vontade era estar aqui ao meu lado" na bancada do Governo, afirmou Luís Montenegro no debate quinzenal na Assembleia da República, durante o qual trocou críticas e acusações com André Ventura.

Essa é "a maior contradição, a maior expressão do seu oportunismo político, do populismo, da demagogia, da sua falta de consistência, da sua falta de maturidade política", alegou Montenegro, virando-se para o líder do Chega, que classificou de "bazófias".

Na resposta, Ventura voltou a alimentar a ideia de que chegará à chefia do Governo. "Eu não estou aqui para estar ao seu lado, estou aqui para estar no seu lugar de primeiro-ministro", respondeu André Ventura, que na altura das eleições legislativas de março insistiu na celebração de um "acordo de governo" com o PSD.

