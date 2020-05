O novo caso diz respeito a um cidadão moçambicano de 46 anos e está relacionado com a testagem massiva de um total de 215 passageiros que chegaram a Maputo, no domingo, provenientes de Lisboa, disse Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a covid-19 em Moçambique.

"Tratou-se de um voo de caráter humanitário para o repatriamento de cidadãos moçambicanos retidos em Portugal devido à covid-19. É um ato que enquadra-se nas ações do Governo de proteção dos seus cidadãos no estrangeiro", explicou Rosa Marlene, acrescentando que o cidadão com o resultado positivo não apresenta sintomatologia e está em isolamento domiciliar.