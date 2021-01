As vítimas mortais são três homens, um de 30 anos e dois de 67 anos, e uma mulher de 57 anos, referiu a nota de atualização de dados do ministério.

O número de casos positivos, com os 662 anunciados hoje, subiu para 22.996, dos quais 22.680 são de transmissão local e 316 são importados.

Segundo o Ministério da Saúde, há ainda mais 547 pessoas que são dadas como recuperadas da doença em Moçambique, subindo o total para 18.170 (79%).

A cidade de Maputo, capital do país, concentra o maior número de pessoas ainda infetadas, com 2.974, do total de 4.621 casos ativos.

Desde o anúncio da primeira infeção em Moçambique, em 22 de março, foram testados um cumulativo de 293.201 casos suspeitos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.945.437 mortos resultantes de mais de 90,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

África registou nas últimas 24 horas mais 718 mortes por covid-19, para um total de 73.423, e 30.845 novos casos de infeção, segundo os últimos dados oficiais da pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados é de 3.081.881 e o de recuperados nos 55 Estados-membros da organização nas últimas 24 horas foi de 16.601 para um total de 2.483.033 desde o início da pandemia.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

