"Nas últimas 24 horas testamos um total de 174 casos suspeitos, dos quais 170 revelaram-se negativos e quatro foram positivos", declarou Rosa Marlene, falando durante a conferência de imprensa de atualização de dados sobre a covid-19 no país.

Os quatro novos casos estão ligados a uma investigação sobre as ramificações de um primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus anunciado a 02 de abril, descoberto em Afungi, Cabo Delgado, na área do projeto para a exploração de gás no norte do país - liderado pela francesa Total.