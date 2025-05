Moçambique recebe eleição "com alegria e júbilo" e quer aprofundar laços

Maputo, 08 mai 2025 (Lusa) - O Presidente moçambicano, Daniel Chapo, afirmou hoje que foi "com alegria e júbilo" que Moçambique recebeu a notícia da eleição do Papa Leão XIV, garantindo a disponibilidade para aprofundar os laços com a Santa Sé.