O novo Papa tem "uma grande responsabilidade que é a do legado do Papa anterior, do Papa Francisco, desde as questões da defesa do ambiente, das questões dos direitos sociais, das questões da paz", disse Paulo Raimundo, que falava aos jornalistas antes de um comício da CDU em Faro.

Para o líder comunista, Francisco deixou "um legado que é necessário continuar e cumprir".

Paulo Raimundo admitiu que desconhecia o novo Papa, mas disse que daquilo que lhe foi dado a conhecer parece ser "um Papa no seguimento do Papa anterior, um homem voltado para as questões da justiça social, voltado para as questões da paz, voltado para as questões da defesa do ambiente, dos direitos dos mais desfavorecidos".

O secretário-geral do PCP considerou ainda que esta é "uma decisão muito relevante, desde logo para os católicos, mas não só".

O cardeal Robert Francis Prevost, 69 anos, foi hoje eleito Papa, após dois dias de conclave, na Cidade do Vaticano, e assumiu o nome de Leão XIV.

Nascido em Chicago, Estados Unidos, o novo Papa tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho.

Leão XIV sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.

