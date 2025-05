As comandadas de Rui Moreira, que sucederam no palmarés da competição ao FC Porto, somaram o terceiro triunfo consecutivo, ao vencerem as 'arsenalistas', que nunca ganharam a prova, pelos parciais de 25-23, 28-30, 25-15, 23-25 e 15-13.

O Leixões lidera destacado o ranking da prova, com 18 títulos, seguido do Benfica, que somou o 10.º, depois dos nove consecutivos entre 1966/67 e 1974/75. O Castêlo da Maia é terceiro, com nove.

