Numa mensagem dirigida a Leão XIV, João Lourenço congratula o novo Papa pela sua eleição, destacando que a escolha "foi o resultado consensual" da reflexão feita por proeminentes figuras da Igreja Católica, que lhe reconheceram as qualidades necessárias para liderar os católicos "que esperam seguramente, que esta incontornável instituição religiosa, continue a ser uma referência do humanismo".

O chefe de Estado angolano acredita que Leão XIV poderá usar a sua influência para restituição da paz nas situações "conturbadas que se vivem em África, na Ásia, na Europa, no Médio Oriente e noutros pontos do Globo, com a esperança de se restabelecer a concórdia e o entendimento entre os povos e as nações do nosso planeta".

João Lourenço desejou ainda ao novo Papa um pontificado frutuoso e recheado "de muitos êxitos, em que sobressaia os anseios por um mundo melhor e mais justo".

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, 69 anos, foi hoje eleito Papa, ao fim de dois dias de conclave, e assumiu o nome de Leão XIV.

Nascido em Chicago, Estados Unidos, tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho.

Leão XIV sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.

RCR // RBF

Lusa/fim