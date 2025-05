"Santo Padre, apresento-lhe as minhas felicitações pessoais e as do Governo italiano pela sua eleição para o Trono de Pedro", escreveu Meloni numa carta ao novo Papa, citada pela agência de notícias italiana ANSA, assinada com "afeto filial".

Na missiva, a primeira-ministra italiana afirmou que "o mundo precisa desesperadamente de paz", a qual o senhor "invocou diversas vezes, recordando a ação incessante e incansável do falecido Papa Francisco", salientando que as primeiras palavras de Leão XIV na varanda da Basília de São Pedro, no Vaticano, constituem "um poderoso apelo à paz".

Um apelo, considerou por seu lado o rei de Espanha, Filipe VI, que "inspira, encoraja e reflete o desejo e o sentimento profundo do povo epanhol", lê-se numa publicação da Casa Real na rede social X.

No Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer destacou como o pontificado do falecido Papa Francisco mostrou que o Vaticano "tem um papel especial a desempenhar na união dos povos e das nações e para abordar os grandes temas do mundo atual como as alterações climáticas, o alívio da pobreza e a promoção da paz e da justiça".

A eleição do novo Papa, considerou Starmer, é "um momento de profunda alegria para os católicos do Reino Unido e de todo o mundo e "um momento transcendental" por ser a primeira vez que o Papa escolhido é um norte-americano, manifestando a expectativa de poder "reunir-se rapidamente" com Leão XIV "e continuar a trabalhar estreitamente com a Igreja Católica".

Entre os vários líderes mundiais que saudaram a eleição do novo Papa inclui-se o Presidente do Líbano, Joseph Aoun, o único Estado árabe cristão, que espera que Leão XIV "reforce o diálogo inter-religioso".

"O Presidente Aoun felicitou a Igreja e o mundo pela eleição do Papa Leão XIV", esperando "que ele reforce o diálogo entre religiões e culturas, e faça do seu pontificado uma era rica em realizações ao serviço de toda a Humanidade", lê-se num comunicado.

O conclave de cardeais elegeu hoje, ao segundo dia, o norte-americano Robert Francis Prevost como sucessor de Francisco, que morreu a 21 de abril aos 88 anos.

