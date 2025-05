"No quadro da organização de eventos internacionais, é com muito agrado que vos anúncio que Moçambique irá acolher a 14.ª Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP), nos próximos dias 07 e 08 de julho de 2025", anunciou a presidente do parlamento moçambicano, Margarida Talapa, durante o encerramento da primeira sessão ordinária da décima legislatura, em Maputo.

Em julho de 2024, Moçambique acolheu 13.ª sessão ordinária da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP), que terminou, segundo as conclusões, com a missão de continuar a acompanhar a "evolução da situação do Guiné-Bissau", após o parlamento ser dissolvido pelo Presidente daquele país.

"A conferência dos presidentes dos parlamentos da AP-CPLP acordou em continuar a acompanhar a evolução da situação da Guiné-Bissau em linha com os princípios orientadores definidos nos estatutos da CPLP, salientando que a promoção da democracia e do Estado de direito faz-se através do diálogo e convivência democrática com a participação de todos", disse a presidente da AP-CPLP, Teresa Asangono, no final da sessão.

O Presidente da República da Guiné-Bissau dissolveu o parlamento, em dezembro de 2023, e substituiu por um Governo de iniciativa presidencial a maioria PAI- Terra Ranka liderada pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Fundada em 1996, a CPLP integra nove países - Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

