"Globalmente os resultados não nos devem deixar satisfeitos", disse Fernando Alexandre, durante a apresentação do estudo do PISA 2022, que voltou a avaliar o desempenho de milhares de alunos de 15 anos e concluiu que os portugueses tiveram piores resultados do que em 2018.

Numa escala de zero a mil, os portugueses obtiveram 494 pontos, ficando em linha com a média de 498 pontos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), revelou Anabela Serrão, do conselho diretivo do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), durante a apresentação do estudo em Lisboa.

Estes resultados colocam Portugal em 9.º lugar numa lista de 20 países.

"Não temos razões para estar entusiasmados ou muito satisfeitos com o resultado", disse o ministro da Educação, Ciência e Inovação (MECI), defendendo que ainda há "muito para melhorar" e que os portugueses estão "longe daquilo que é o objetivo de estar acima da média da OCDE".

Fernando Alexandre lembrou que está a decorrer um "processo de revisão das aprendizagens" e, nesse sentido, "a literacia financeira será reforçada", até porque se os alunos "não estão tão mal" nas atitudes e comportamentos, o mesmo não se poderá dizer em relação aos conhecimentos, onde ainda existe "um enorme espaço para melhorar".

O estudo da OCDE revelou que os jovens portugueses têm menos contacto com produtos e atividades financeiras -- apenas 38% tinham conta bancária (a média da OCDE é 63%) e apenas 27% tinham cartão de débito ou crédito (contra 62% da OCDE) -, mas destacam-se quando toca a comparar preços.

"Portugal deteriorou um pouco a sua posição em termos absolutos, caímos mais do que a média da OCDE. Estamos na média da OCDE e Portugal nunca pode estar satisfeito quando está na média da OCDE. Temos de ser mais ambiciosos e temos de fixar objetivos mais ambiciosos", disse aos jornalistas no final da apresentação dos resultados.

Sobre as estratégias para melhorar o desempenho e conhecimento dos alunos, o ministro reconheceu que "no final, acontece tudo na sala de aula", onde são precisos professores sensibilizados e com formação adequada, assim como instrumentos que envolvam os alunos.

Eulália Alexandre, subdiretora-geral da Direção Geral de Educação, explicou que a literacia financeira já se aprende nas aulas de cidadania e desenvolvimento, sendo um tema obrigatório ao longo dos anos e havendo até alguns conceitos que começam a ser trabalhados logo no pré-escolar.

"Os nossos alunos dizem ter falta de saber coisas, como fazer um contrato", exemplificou Eulália Alexandre.

Segundo o PISA 2022, 32% dos alunos têm contacto com atividades de literacia financeira nas aulas de Matemática e 30% nas aulas de Cidadania, mas confrontam-se, mais frequentemente, com tarefas que exploram a diferença entre gastar dinheiro no que se precisa ou no que se deseja.

Inês Drumond, vice-presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), lembrou que "literacia financeira é a primeira linha de defesa do consumidor".

Na visão de Carlos Morais Pires, representante da Comissão Europeia em Portugal, "os portugueses sabem fazer contas à vida", mas são "avessos ao risco".

Segundo Anabela Serrão, do conselho diretivo do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), os rapazes têm mais conhecimentos do que as raparigas e o estatuto socioeconómico tem forte influência no desempenho: os mais pobres ficaram, em média, 74 pontos abaixo dos alunos mais favorecidos.

Os portugueses destacam-se por terem por hábito comparar os preços em diferentes lojas antes de comprar, sendo que 70% preferem esperar e comprar quando fica mais barato, um comportamento só acompanhado por cerca de metade dos jovens da OCDE.

