"São quatro das cinco provas mais importantes que existem a nível mundial e vão ocorrer cá, com o Campeonato Mundial Júnior e Sénior no mesmo fim de semana, depois o Open Europeu, e o Campeonato Mundial de Border Collie, na semana a seguir", disse hoje à Lusa o presidente do Clube Cinófilo do Alentejo (CCA), entidade organizadora, com sede em Beja, que apontou para uma participação de cerca de 2.500 cães e seis mil acompanhantes, provenientes de 48 países.

O Agility é um desporto competitivo que se caracteriza por ser uma prova de destreza canina em que o dono dirige o seu cão por uma série de obstáculos, e em que o objetivo é terminar a prova sem cometer infrações e no menor tempo possível.

Ezequiel Sousa apontou a um "momento único" para a modalidade em Portugal, tendo feito notar a dinâmica económica associada e as dificuldades de logística, nomeadamente de alojamento, para milhares de pessoas em Abrantes e região envolvente, em pleno mês de verão.

Nessa altura, perspetivou, "irá fazer-se um movimento acima dos dois milhões de euros (ME) na zona de Abrantes, e nos concelhos limítrofes poderá alcançar perto dos 10 ME de movimento, porque os concorrentes vão estar por cá", tendo feito notar que "alguns irão participar nos campeonatos todos" e os alojamentos "vão esgotar" na região, entre os dias 09 e 27 de julho, "aproveitando a gastronomia e o bom tempo" que o país oferece.

"É um momento único para Portugal ter uma coisa destas. Ter cá um Campeonato do Mundo é muito bom, mas ter estas quatro provas é belíssimo, é uma coisa do outro mundo. O que implica também que temos de ter um apoio, especialmente da hotelaria, porque alojar tanta gente é sempre uma dificuldade, especialmente pessoas com cães, sendo que, habitualmente os cães não são aceites nos hotéis", declarou.

"Já temos, e vamos tendo, alguma abertura, mas é sempre bom pedir aos hotéis que pensem neste assunto", apelou, tendo feito notar que, dado o elevado número de pessoas, será "expectável que esgotem muitas das unidades hoteleiras num raio de 50 a 60 quilómetros", em especial as que aceitem animais.

O evento desportivo inicia-se com o Mundial de Agilty, de 09 a 13 de julho, com cerca de 1.100 participantes, prossegue com o Open Europeu, entre os dias 16 a 20, com previsão de 700 participantes, e finalizará com o mundial de Border Collies, de 23 a 27, também com cerca de 700 equipas participantes.

As provas vão decorrer na Cidade Desportiva de Abrantes, em especial dentro do estádio relvado, onde irão estar cinco ringues a funcionar em simultâneo e pelos quais vão passar os 2.500 cães em competição.

Ezequiel Sousa salientou que as três semanas do evento "vão obrigar a uma grande logística, em que será necessário ter cerca de 80 voluntários a trabalhar todos os dias".

A Câmara de Abrantes, "além de dar apoio e disponibilizar o espaço, irá ajudar a criar condições para que, à volta do estádio, nos espaços de estacionamento e áreas circundantes, seja criado um parque de campismo provisório onde poderão ficar cerca de 350 roulottes, autocaravanas e tendas durante os dias em que decorrem as provas", acrescentou.

Os campeonatos europeus e mundiais de Agility vão contar com a participação de binómios (dupla homem/cão) de países como Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Chéquia, Suécia e Noruega, entre outros, com Portugal a estar representado por 16 concorrentes.

A organização do Open Europeu de Agility, cuja realização já havia sido atribuída a Portugal em 2021, acabaria por ser adiada devido à pandemia de covid-19, tendo sido reagendada para julho de 2025, em Abrantes, acabando por juntar quatro das cinco principais provas mundiais da modalidade.

MYF // JLG

Lusa/Fim