Aquele responsável falava na abertura da 45.ª reunião do Conselho Consultivo do Banco de Moçambique, que se realiza até sexta-feira no Chimoio, Manica, centro do país.

A conjugação da instabilidade militar no centro e norte com os efeitos da pandemia teve "efeitos devastadores" na atividade económica moçambicana, referiu.