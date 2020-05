O atual arruamento, com cerca de 100 metros de extensão, vai ser completamente reformulado, incluindo trabalhos de alargamento e de construção de um muro, aproveitando terrenos cedidos pela Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canaveses.

A câmara municipal considera que aquela intervenção, realizada ao abrigo de um protocolo entre o município e a Fábrica da Igreja de Fornos, vai permitir "resolver o bloqueio na circulação no centro urbano, designadamente na zona das escolas", entre a rua Carneiro Geraldes e a Rua da Santa Casa

O atual caminho, apenas pedonal, vai passar a permitir, após a obra, a circulação de viaturas, num sentido, apontando-se para um investimento de 280 mil euros.

A autarquia prevê que a empreitada possa arrancar até ao verão.

Em declarações à Lusa, a presidente da câmara, Cristina Vieira, assinalou hoje a importância da empreitada, por "dar continuidade à obra de um arquiteto de referência internacional, um dos mais reconhecidos, Siza Vieira, que tem no Marco uma das suas melhores e mais queridas obras, a Igreja de Santa Maria".

Aquela intervenção, acrescentou a autarca, "também vai de encontro à estratégia de valorização turística do concelho, que foi reforçada com a candidatura aprovada para a requalificação do complexo da Igreja de Santa Maria.

Cristina Vieira reforça que aquele edificado é motivo da visita de pessoas de todo o mundo, justificando-se, por isso "o reforço dessa atração enquanto âncora de desenvolvimento turístico".

A Câmara do Marco de Canaveses tinha anunciado, no início de abril, que o Complexo Paroquial da Igreja de Santa Maria, que é monumento de interesse público, também vai ser recuperado, num investimento de cerca de 1,2 milhões de euros.

APM //

Lusa/fim.