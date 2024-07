"Sim, absolutamente", respondeu Marcelo Rebelo de Sousa quando questionado pela moderadora da conversa com o Presidente das Ilhas Maurícias, Prithvirajsing Roopun, no Diálogo Presidencial que mantiveram hoje à tarde na sessão de encerramento do Eurafrican Forum.

"A CPLP, ano após ano, tem um número cada vez maior de observadores, quase todas as grandes potências são observadoras da CPLP, nos vários continentes, incluindo a Ásia", vincou o chefe de Estado português, que lembrou a importância de Angola e Moçambique no contexto regional das Ilhas Maurícias.

Antes, questionado sobre se pretende evoluir do estatuto de observador da CPLP para a adesão plena, o chefe de Estado das Maurícias não respondeu diretamente mas considerou que é importante "encorajar os estudantes mauricianos a aprenderem português, com o apoio da CPLP" e acrescentou que essa proximidade "pode ajudar as relações com Moçambique", o país lusófono mais próximo das Ilhas Maurícias.

