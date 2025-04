"[O 25 de Abril] é um facto incontroverso, que merece uma invocação incontroversa, um agradecimento incontroverso e uma evocação, celebração incontroversa", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, perante centenas de pessoas, na Estufa Fria, em Lisboa.

A participação do chefe de Estado neste jantar comemorativo do 51.º aniversário do 25 de Abril de 1974, na Estufa Fria, em Lisboa, já estava prevista, mas apenas durante a tarde de hoje foi divulgada à comunicação social.

Marcelo Rebelo de Sousa não ficou para jantar e à saída, em passo apressado, para ir ver os debates políticos televisivos desta noite, recusou comentar a opção do Governo de adiar os "momentos festivos" do 25 de Abril da sua responsabilidade por causa do período de luto nacional pelo Papa Francisco, iniciado hoje.

Quanto à opção de abranger o 25 de Abril nos três dias de luto nacional que o Governo decretou, com o seu acordo, o chefe de Estado comentou: "Penso que o critério é aproximar, se possível, da data de funeral [do Papa, que será no sábado, 26 de Abril]".

Interrogado se vai participar em tudo o que tinha previsto para estes dias, o Presidente da República respondeu: "Sim, sim. Só houve um ponto em que eu tive um problema de calendário e acabei por pedir o adiamento para realizar no dia 02 de maio".

