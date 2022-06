No dia 25 de junho, entre as 11:00 e as 18:00, "uma dezena de roberteiros e público estão juntos na festa num dia inteiro de 'Dom Roberto no claustro'", refere o Museu, num comunicado hoje divulgado.

Esta 'maratona' serve para assinalar o primeiro aniversário da inscrição do Teatro Dom Roberto no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

O Museu da Marioneta recorda que, "com o seu som de voz inconfundível, os Robertos deram a volta ao país e à infância de muitas gerações com espetáculos de rua, atravessando o país de lés-a-lés".

"Tradicionalmente itinerantes e ao ar livre, as histórias protagonizadas pelos fantoches de luva tradicionais portugueses de cabeça de madeira são manipulados por marionetistas que lhes dão, além de corpo, uma voz estridente muito característica", lê-se no comunicado.

Além da Maratona de Robertos, durante o verão, o claustro do Museu da Marioneta irá acolher cinema ao ar livre, nas noites de quarta-feira de julho e agosto, com exceção do dia 31 de agosto. A programação será anunciada "em breve".

Em 21 de julho, é inaugurada a exposição "ANIMAIS -- Marionetas e Máscaras da coleção do Museu da Marioneta e coleção Francisco Capelo", que fica patente até 20 de novembro.

Nas semanas anteriores à inauguração, entre 11 e 22 de julho, decorrem as oficinas para crianças "Os animais saem da caixa", nas quais serão criadas peças "que ficarão temporariamente expostas no espaço museológico".

JRS // TDI

Lusa/Fim