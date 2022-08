De acordo com uma declaração do FBI hoje divulgada e que justifica as busca feitas na propriedade do ex-presidente no passado dia 08 de agosto, 14 das 15 caixas anteriormente recuperadas da propriedade de Trump na Florida continham documentos com marcações de classificação de confidencialidade.

Embora o documento ofereça uma descrição mais substancial da investigação, autoridades federais alteraram partes significativas para proteger a identidade das testemunhas e evitar revelar táticas investigativas delicadas.

