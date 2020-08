Em conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da pandemia de covid-19 em Cabo Verde, o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, avançou que o óbito ocorreu na ilha do Sal e tratou-se de um homem, de 84 anos, que tinha um problema pulmonar.

De acordo com as informações recebidas da delegacia de saúde local, Jorge Barreto disse que o paciente estava internado há três dias e morreu na terça-feira, aumentando para 27 o total de óbitos no país devido ao novo coronavírus.

A mesma fonte adiantou que foram analisadas 298 amostras nos laboratórios de virologia, que resultaram em mais 58 novos casos nas últimas 24 horas.

Os novos casos positivos foram diagnosticados na sua maioria na ilha de Santiago (39), enquanto os restantes 19 foram contabilizados na ilha do Sal.

O mesmo responsável de saúde afirmou que o país registou ainda mais 25 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas, perfazendo um total acumulado de 1.955 doentes com alta hospitalar (72,7%).

Cabo Verde passou assim a contabilizar um acumulado de 2.689 casos de covid-19, desde 19 de março, dos quais dois doentes transferidos para os seus países, e neste momento tem 705 casos ativos (26,2%) e em seguimento institucional e domiciliar.

Em todo o país, há 419 pessoas em quarentena, ainda segundo Jorge Barreto.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 701 mil mortos e infetou mais de 18,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 21.050 mortos confirmados em mais de 976 mil infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia neste continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

