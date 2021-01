As seis vítimas mortais anunciadas hoje são de nacionalidade moçambicana. Perderam a vida durante o período de internamento em unidades hospitalares da cidade de Maputo e das províncias de Nampula, Gaza e Maputo, indicou um boletim de atualização de dados sobre a pandemia.

O documento anuncia ainda 543 novos casos de covid-19, que elevam o cumulativo do país para 24.269, dos quais 23.953 casos são de transmissão local e 316 são importados.

O país conta também com mais 70 pessoas dadas como recuperadas, contabilizando assim um total de 18.352 (75%), havendo atualmente 150 pessoas internadas.

Das 5.702 pessoas ainda infetadas no país, a cidade de Maputo concentra o maior número, com 2.986, seguida de Maputo província, com 802 casos ativos.

Moçambique já testou cumulativamente 296.922 casos suspeitos, desde o anúncio do primeiro caso em 22 de março.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LYN // LFS

Lusa/Fim