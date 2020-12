"Trata-se de pacientes do sexo masculino, de 38 e 40 anos, ambos de nacionalidade moçambicana e que evoluíram para óbito após o agravamento dos seus estados de saúde durante o período de internamento em unidades hospitalares da Cidade de Maputo", refere-se na nota de atualização de dados do Ministério da Saúde distribuída hoje à comunicação social.

No mesmo dia, as autoridades anunciaram mais 103 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, subindo o total de casos registados no país para 18.265, dos quais 17.952 são de transmissão local e 313 casos são importados.