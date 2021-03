"A região passa a contabilizar 7.805 casos confirmados de covid-19" desde o início da pandemia, é referido no boletim epidemiológico diário difundido pela autoridade regional de saúde do arquipélago.

Dos 48 novos casos, 44 são de transmissão local e apenas quatro importados, sendo dois de França e outros dois da região de Lisboa e Vale do Tejo.

No documento, a DRS menciona que, dos 708 casos ativos hoje na região, "20 são importados e 688 de transmissão local".

Estes doentes estão em isolamento, sendo que 40 encontram-se internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça (34 pessoas em Unidades Polivalentes e seis na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19), no Funchal, 11 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada e as restantes em alojamento próprio

A autoridade de saúde da região autónoma informa ainda que, "no total, há 111 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde", sobretudo viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas" aos serviços da Madeira.

Em situação de vigilância ativa estão 1.072 pessoas nos vários concelhos das ilhas da Madeira e Porto Santo, além de outras 4.295 pessoas viajantes que chegaram à região, através da aplicação 'MadeiraSafe'.

A DRS destaca que 7.030 pessoas já recuperaram da infeção desde o início da pandemia na região e que se mantêm os 67 óbitos associados à doença desde 09 de março.

Por seu turno, os dados divulgados hoje pela Direção-Geral de Saúde indicam que na Região Autónoma da Madeira foram registados 69 novos casos, contabilizando 8.022 infeções e 64 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.630.768 mortos no mundo, resultantes de mais de 118,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.650 pessoas dos 813.152 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

AMB // VAM

Lusa/fim