A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, afirmou que o Governo apoia os alunos a prosseguirem estudos em diversas áreas de especialização em Portugal.

Até ao presente, mais de 160 alunos já receberam financiamento para continuar os estudos em Portugal. Em 2019, a DSEDJ [Direção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude] assinou um protocolo com a Universidade do Porto e o Instituto Português no Oriente [IPOR], para "disponibilizar oportunidades para os alunos de Macau prosseguirem os seus estudos em áreas de especialização relacionadas com as principais indústrias, tais como Medicina, Economia, Inteligência Artificial e Ciência de Dados", indicou a responsável, que respondia na Assembleia Legislativa ao deputado Ngan Iek Hang sobre a necessidade de quadros bilingues em chinês e português.

Elsie Ao Ieong, que visitou Portugal em maio, um mês depois do chefe do Governo, Ho Iat Seng, lembrou terem sido concretizados diferentes protocolos de cooperação, tendo a DSEDJ assinado um protocolo com a Universidade Católica Portuguesa, para criar melhores condições para a aprendizagem da língua portuguesa, para alunos que pretendem prosseguir os estudos em Portugal.

A Universidade do Porto e o IPOR assinaram um protocolo de cooperação, no âmbito do qual, os finalistas do ensino secundário de Macau serão encaminhados para prosseguirem, diretamente, os estudos em cursos de licenciatura e cursos integrados de licenciatura e mestrado da Universidade do Porto, se a proficiência em língua portuguesa e nível académico forem adequados, referiu.

Ao mesmo tempo, as três instituições de ensino superior públicas de Macau assinaram, respetivamente, vários protocolos de cooperação com instituições de ensino superior de Portugal e do Interior da China, para desenvolverem as vantagens de Macau enquanto plataforma entre a China e os países lusófonos. Assim, a Universidade de Macau e a Universidade de Coimbra vão reforçar a cooperação académica e de investigação em Direito, Gestão de Empresas, Relações Internacionais, Inteligência Artificial e Robótica e Neurociência.

Estas duas instituições de ensino superior e a Universidade Renmin da China assinaram um memorando de cooperação para implementar investigações conjuntas em Direito e Literatura, bem como para cooperar no intercâmbio de estudantes e docentes.

A Universidade Politécnica de Macau assinou um protocolo de cooperação com a Universidade de Coimbra e o Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Pequim, para o desenvolvimento conjunto de tradução e publicação de livros relativos à medicina chinesa e aos cuidados de saúde, enquanto o Instituto de Formação Turística de Macau assinou um novo protocolo com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e o Instituto Politécnico de Leiria para alargar o âmbito da cooperação e disponibilizar mais oportunidades de intercâmbio académico e de investigação para docentes e estudantes.

O Governo coordenou também a Aliança para a formação de quadros bilingues 1ualificados nas línguas chinesa e portuguesa em diferentes áreas com cinco instituições de ensino superior de Macau que têm cursos de portugês.

A secretária defendeu que "o aprofundamento contínuo" do intercâmbio entre a China e o bloco lusófono traz "mais oportunidades de emprego e espaços de desenvolvimento para os quadros qualificados bilingues em chinês e português".

O Governo "atribui grande importância e apoia a formação de quadros qualificados bilingues em chinês e português" no território, sublinhou.

