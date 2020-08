A medida é justificada pelo facto de as autoridades terem "recebido pedidos de ajuda sucessivos de estudantes de Macau e dos seus encarregados de educação", num momento que "a situação epidémica em Portugal ainda não melhorou", adiantou em conferência de imprensa o representante da Direção dos Serviços do Ensino Superior, Chan Iok Wai.

O sistema de registo será aberto também para aqueles estudantes que se encontram em Portugal, com as autoridades a prometerem "manter uma comunicação estreita com o Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa", que pode prestar apoio local aos alunos.

Através deste registo, os estudantes podem listar as preocupações relacionadas com a estadia ou viagem para Portugal, "bem como motivos para não pretenderem voltar" às instituições de ensino português, de forma a que as autoridades de Macau "possam prestar assistência adequada".

Macau não tem qualquer caso ativo de covid-19 e não registou qualquer transmissão comunitária. Já em Portugal morreram 1.756 pessoas das 52.668 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 727 mil mortos e infetou mais de 19,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

