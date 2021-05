Num despacho, o presidente do PRS justifica a decisão com a "incompatibilidade" de continuar a ocupar a vice-presidência do partido após apresentar a sua candidatura à liderança.

O PRS deverá realizar o seu congresso em outubro deste ano.

Certório Biote apresentou no final de abril a sua candidatura à presidência do PRS, justificando estar "profundamente preocupado" com o rumo que o partido tem assumido nos últimos anos.

O PRS faz parte da coligação no Governo na Guiné-Bissau e viu recentemente a sua posição no executivo ser reforçada, após uma remodelação anunciada em 25 de abril.

Nas últimas legislativas, realizadas em 2019, o PRS foi a terceira força política mais votada, perdendo o segundo lugar para o Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), liderado por Braima Camará.

