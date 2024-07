A informação foi anunciada pelo secretário de Estado para a Comunicação Internacional do Governo da Hungria, Zoltan Kovacs, na rede social X.

"É um momento histórico. O Patriotas pela Europa foi oficialmente acreditado como o novo grupo político de [extrema-]direita no PE. O nosso grupo político vai começar a sua jornadas com Jordan Bardella como presidente o eurodeputado do Fidesz Kinga Gál como vice-presidente", referiu o também comissário para a presidência húngara do Conselho da União Europeia.

O anúncio foi feito depois de uma reunião com os eurodeputados que constituirão este novo grupo político, que se realizou no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Os Patriotas pela Europa é uma família política que nasceu depois das eleições europeias de junho e surgiu por iniciativa do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, depois de o seu partido ter saído do Partido Popular Europeu (PPE).

