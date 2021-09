"O material apresentado é único pelas características da população a que se dirige. Alavancam as ações de visibilidade, informam com maior facilidade e eficiência as pessoas iliteradas através de imagens ilustrativas e mensagens fáceis de compreender", disse a presidente do Comité para o Abandono das Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança, Marliatu Djaló Condé.

A campanha inclui folhetos, cartazes e manuais que serão distribuídos pelos animadores do comité que trabalham diretamente com a população.

"Sabemos que numa sociedade como a nossa as mulheres constituem a camada mais vulnerável, onde os seus direitos fundamentais são diariamente violados desde o acesso à educação e saúde. As mulheres ainda são vítimas de violência, como a mutilação genital feminina, casamento precoce e forçado, violência doméstica e económica", afirmou a nova líder do comité contra as práticas nefastas.

Para Marliatu Djaló Condé, a campanha de informação terá impacto tanto a nível interno como na diáspora guineense.

A diretora executiva da organização não-governamental portuguesa P&D Factor, Alice Frade, disse que o nível de vulnerabilidade da mortalidade materna infantil e neonatal e os problemas associados às diferentes formas da violência, com base no género, que afetam muitas mulheres e meninas na Guiné-Bissau, constituem a base para trabalhar ou definir as novas estratégicas da comunicação e informação ou formas de chegar às pessoas.

"Esta foi exatamente uma resposta a esse pedido. Os profissionais solicitavam materiais para o trabalho com a população, com baixa nível de literacia e de analfabetismo, e a resposta encontrada foi esta", explicou.

Alice Frade destacou também que se está a fazer um trabalho coletivo, que não implica apenas o abandono das práticas nefastas, mas "também aposta na escolarização das meninas e das raparigas e a promoção da saúde sexual, bem como garantir a educação social compreensiva das raparigas e dos rapazes".

A campanha de informação foi apresenta no Centro Cultural português, em Bissau, durante um seminário dedicado ao tema "Comunicação e Informação sobre Práticas Nefastas".

