A obra "Pavillon de Vin", uma estrutura em ferro forjado que adota a forma de um garrafão de vinho, vai ser exposta pela primeira vez no Brasil, através da exposição "Fascinação" que inclui ainda 15 volumes de "Os Cadernos da Minha Vida", "que contêm desenhos, textos e colagens realizados por Joana Vasconcelos entre 1989 e 1997, em edição primorosa da Urucum, editora luso-brasileira, criada por Lucia Bertazzo", disse a assessoria da artista plástica em comunicado.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, o ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, deverão estar presentes na inauguração nos jardins da Embaixada de Portugal em Brasília.

A exposição abre as portas ao público entre 20 e 21 de fevereiro, dias em que decorrem em simultâneo encontros do Ciclo de Conversas.

No dia 20, o Ciclo de Conversas contará com a presença de Joana Vasconcelos, que falará sobre "a sua obra, contexto internacional, tradição e contemporaneidade", lê-se no comunicado.

O embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, citado no comunicado, afirmou ser "um enorme privilégio, para a Embaixada de Portugal no Brasil, receber a obra 'Pavillon de Vin', da consagrada artista portuguesa Joana Vasconcelos, e inaugurar, na presença da artista e do Primeiro-Ministro de Portugal, a exposição 'Fascinação'".

"Uma viagem no tempo, pelas memórias da artista, que evoca também, com toda a liberdade que a Arte permite, a importância do vinho, e da gastronomia portuguesa, na relação singular que é a de Portugal com o Brasil", acrescentou.

Esta semana é marcada por intensas relações luso-brasileiras, com a visita de Estado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra hoje na cidade brasileiro do Recife, para receber um doutoramento 'honoris causa' na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UEFP), no Recife.

Na terça-feira, em Brasília, Marcelo Rebelo de Sousa será recebido pelo chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, num dia que será marcado pela cerimónia de entrega do Prémio Camões de 2024 à poeta brasileira Adélia Prado, num evento que deverá contar ainda com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Já na quarta-feira, dia em que Marcelo Rebelo de Sousa estará de regresso a Portugal, será Luís Montenegro a reunir-se com o Presidente brasileiro, Lula da Silva, durante a 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, à qual levará 11 dos 17 ministros do Governo PSD/CDS-PP, seguindo depois de Brasília para São Paulo, para um fórum económico.

MIM (IEL) // MAG

Lusa/Fim